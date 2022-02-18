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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

18.02.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Candido)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Efe Er, Berk Dilmenler)

Setler: 25-19, 21-25, 25-21, 25-23

Süre: 110 dakika (23, 28, 28, 31)

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta açılış maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

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