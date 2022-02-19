Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şırnak

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Ivanov, Serhat Coşkun, Emin Gök (Umut Demir, Can Ayvazoğlu)

Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hamacher, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Enes Atlı (Mehmet Özbek, Khani, Cafer Kirkit, Halil Dolaşık, Hüseyin Şahin, Altay Demirci)

Setler: 25-15, 25-19, 25-20

Süre: 65 dakika (21, 25, 19)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-0 yendi.



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