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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19.02.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Yasin İlhan

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Saxton, Selçuk Keskin, Bruno (Volkan Döne, Caner Ergül, Yiğit Gülmezoğlu, Abdullah Çam)

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)

Setler: 25-19, 25-20, 25-22

Süre: 83 dakika (23, 30, 30)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

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