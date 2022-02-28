Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Halil Dolaşık, Khani)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Mejias, Cansın Ogbai Enaboifo, Mbativou, Tiurin, Kadir Cin (Zeka Çağatay Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, İlker Esin, Yiğit Yıldız, Umut Durur)

Setler: 25-18, 25-23, 25-21

Süre: 85 dakika (27, 30, 28)

İZMİR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. haftanın son maçında Altekma, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.



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