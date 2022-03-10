Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu

Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Cafer Kirkit (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Khani, Halil Dolaşık)

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Doardo, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Halil İbrahim Kurt (Fatih Yörümez, Burak Hazırol, Onur Çukur, Alper Omurca, Celalettin Fedakar, Uğur Kılınç)

Setler: 23-25, 25-20, 25-15, 25-23

Süre: 109 dakika (30, 26, 22, 31)

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 23. haftanın açılış maçında Altekma, Bingöl Solhanspor'u 3-1 yendi.



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