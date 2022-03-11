Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Buchegger (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Sercan Yüksel Bıdak, Sharifi)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, McDonnell, Da Silva, Hoag, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Batuhan Avcı)

Setler: 23-25, 25-22, 25-21, 25-21

Süre: 117 dakika (29, 29, 31, 28)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Spor Toto, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.



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