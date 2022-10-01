Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Halkbank: Micah Maa, Bruno, Mert Matic, Abdel, Oğuzhan Doğruluk, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Serhat Çoşkun, Aslan Ekşi)

Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Filip, Abdullah Çam ( Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Berkan Eryüz, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan, Caner Pekşen)

Setler: 25-22, 25-17, 25-17

Süre: 81 dakika (30, 25, 26)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında Halkbank, sahasında Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.



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