Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Micah Maa, Bruno, Mert Matic, Abdel, Yiğit Gülmezoğlu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mustafa Koç, Hamza Yiğit Aslan)

Spor Toto: Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Muhammed Aray, Azizcan Ataoğlan, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Çağatay Durmaz, Dautefendic)

Setler: 25-12, 25-19, 25-20

Süre: 76 dakika (22, 27, 27)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Halkbank, sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.



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