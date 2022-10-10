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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

10.10.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank: 3 - Spor Toto: 0

Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Micah Maa, Bruno, Mert Matic, Abdel, Yiğit Gülmezoğlu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mustafa Koç, Hamza Yiğit Aslan)

Spor Toto: Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Muhammed Aray, Azizcan Ataoğlan, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Çağatay Durmaz, Dautefendic)

Setler: 25-12, 25-19, 25-20

Süre: 76 dakika (22, 27, 27)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Halkbank, sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Halkbank spor toto

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