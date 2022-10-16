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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

16.10.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto: 0 - Ziraat Bankkart: 3

Salon: Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz (Abdulsamet Yalçın, Muhammed Aray, Azizcan Ataoğlan, Çağatay Durmaz, Doğan Karakoç, Dautefendic, Batuhan Avcı, Savaş Yiğit Kaplan)

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Aykut Gedik, Oğulcan Yatgın)

Setler: 20-25, 20-25, 16-25

Süre: 83 dakika (26, 31, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol spor toto ziraat bankkart

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