Salon: Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz (Abdulsamet Yalçın, Muhammed Aray, Azizcan Ataoğlan, Çağatay Durmaz, Doğan Karakoç, Dautefendic, Batuhan Avcı, Savaş Yiğit Kaplan)

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Aykut Gedik, Oğulcan Yatgın)

Setler: 20-25, 20-25, 16-25

Süre: 83 dakika (26, 31, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yendi.



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