Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yavuz Akdemir, Koray Yılmazgil
Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakran (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Taha Erden, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz)
Setler: 25-20, 25-22, 25-16
Süre: 96 dakika (29, 36, 31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı ikinci maçında konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenen Ziraat Bankkart, finale yükseldi.
Başkent ekibi, sarı-lacivertli rakibi İstanbul'da oynanan ilk maçta da 3-0 mağlup etmişti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Halkbank ile Arkas Spor arasında oynanan ve 1-1 eşitlik bulunan diğer yarı final eşleşmesinin 24 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak son maçının kazananı ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak.
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