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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

23.09.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor: 2 - TÜRŞAD: 3

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Arkas Spor: Enes Atlı, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, McDonnel, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Efe Mandıracı, Enis Ay, Bertuğ Öndeş)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Umut Demir, Ali Çayır, Vukasinovic, Ahmet Tetik, Alp Akkuş, Görkem Sertel)

Setler: 25-22, 18-25, 24-26, 25-19, 11-15

Süre: 119 dakika (26, 24, 28, 24, 17)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu ilk maçında TÜRŞAD, Arkas Spor'u 3-2 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Arkas Spor

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