YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

23.09.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Spor Toto: Muhammet Kaya, Deniz Yılmaz, Yüksel Bıdak, Vucicevic, Kuklinski, Çağatay Durmaz (Samet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Dautefendic)

Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Eren Kanlı, Egecan Avcıl, Hasan Balcıoğlu, Berkun Üstündağ, Onur Kaya)

Setler: 29-27, 25-21, 23-25, 25-12

Süre: 113 dakika (35, 29, 28, 21)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu ikinci maçında Spor Toto, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecekSanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenecek
TESK Başkanı Palandöken: "Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak"TESK Başkanı Palandöken: "Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak"
Tokat'taki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldüTokat'taki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
Voleybol spor toto

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
13:02
İkindi
16:26
Akşam
19:08
Yatsı
20:28
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu herkesi dumur etti: Bikinisinin altını çıkarıp...

Ünlü oyuncu herkesi dumur etti: Bikinisinin altını çıkarıp...

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.