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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final

11.04.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Spor Toto: 2 - Sarı-kırmızılı ekip, finale yükseldi

Salon: 4 Eylül Taha Akgül

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Hakkı Çapkınoğlu, Onur Günaydı)

Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Baturalp Burak Güngör, Buchegger (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Kemal Kayhan)

Setler: 28-30, 25-23, 25-20, 11-25, 15-10

Süre: 141 dakika (36, 32, 31, 23, 19)

SİVAS (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.

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