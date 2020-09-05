YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.09.2020 17:47 | Son Güncelleme

Çan Gençlik Kalespor: 3 - Sistem9 Yeşilyurt: 1

İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley D Grubu'nda Çan Gençlik Kalespor, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-1 mağlup etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Çanakkale temsilcisi, rakibine 25-23, 25-16, 20-25 ve 25-21'lik setlerle üstünlük sağladı.

Bu sonuçla Çan Gençlik Kalespor, grupta oynadığı ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Sistem9 Yeşilyurt ise birinci müsabakasında ilk mağlubiyetini yaşadı.

D Grubu'nda yarın Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt müsabakası oynanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyayı yine salladı!Sosyal medyayı yine salladı!
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kore Gazisi hayatını kaybetti
Kore Gazisi hayatını kaybetti
Salgının isimsiz kahramanları
Salgının isimsiz kahramanları
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Fevzi Konaç: "Virüsün şamarına yüzümüzü uzattık"
Fevzi Konaç: "Virüsün şamarına yüzümüzü uzattık"
Tarihi caminin bahçesine zeytin fidanları dikildi
Tarihi caminin bahçesine zeytin fidanları dikildi

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:28
Öğle
13:08
İkindi
16:45
Akşam
19:38
Yatsı
21:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor
Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor
Yeni Hattat Bahçe Traktörleri Tasarruf Ve Güçle Fark Yaratıyor
Yeni Hattat Bahçe Traktörleri Tasarruf Ve Güçle Fark Yaratıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.