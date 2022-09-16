Voleybol: Başkent Dörtlü Dostluk Turnuvası

Başkentte düzenlenen "Dörtlü Dostluk Voleybol Turnuvası"nın ilk maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-17, 19-25, 25-21, 25-18 şeklinde gerçekleşti.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Halkbank, finale yükseldi.

Turnuvanın ikinci maçında Ziraat Bankası ile Develi Belediyespor karşı karşıya gelecek. Müsabakanın kazananı finalde Halkbank'ın rakibi olacak.



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