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Voleybol dünyası bu olayı konuşuyor! Federasyondan açıklama geldi

18.11.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıldır Filenin Sultanları'nı çalıştıran Giovanni Guidetti ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre, takımın başında sayısız başarı elde eden Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığı iddia edilmiş ve bu söylenti sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Voleybol Federasyonu tarafından konuyla alakalı resmi açıklama geldi.

Voleybol dünyası bu olayı konuşuyor! Federasyondan açıklama geldi

Voleybol dünyası Giovainni Guidetti için ortaya atılan iddia ile çalkalanıyordu. İtalyan antrenör ile Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yolları ayırdığı ifade edilirken, 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Guidetti ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildiği iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Çıkan haberlerin ardından Voleybol Federasyonu bir süre sessizliğini korurken, resmi açıklama geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan, yapılan açıklamada başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını açıklandı ve iddialar resmiyet kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Giovanni Guidetti

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