Voleybol dünyası bu olayı konuşuyor! Federasyondan açıklama geldi

Voleybol dünyası Giovainni Guidetti için ortaya atılan iddia ile çalkalanıyordu. İtalyan antrenör ile Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yolları ayırdığı ifade edilirken, 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Guidetti ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildiği iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Çıkan haberlerin ardından Voleybol Federasyonu bir süre sessizliğini korurken, resmi açıklama geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan, yapılan açıklamada başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını açıklandı ve iddialar resmiyet kazandı.

