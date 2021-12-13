Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-23-24 Aralık'ta oynanacak maçların programı şöyle:

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

23 Aralık Perşembe:

18.00 Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor (TVF Başkent)

24 Aralık Cuma:

12.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

15.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)



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