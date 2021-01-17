Voleybol Erkekler İkinci Lig 3’üncü Grup’ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda karşılaştığı Ürgüp spor’a 3-1 yenildi.

Korkuteli Recep Gürbüz kapalı spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, Korkuteli Belediyespor, Ürgüp spor’a 25-19, 24-26, 19-25 ve 23-25’lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Korkuteli Belediyespor zorlu rakibi Ürgüp spor karşısında iyi mücadelesine rağmen 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmayı Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Gençlik spor ilçe Müdürü Ahmet Tunç, pandemi dolayısıyla az sayıda seyirci ile birlikte izledi.

Karşılaşma sonrası Kaymakam Ömer Çimşit ve Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Ürgüp spor voleybol takımını ve Korkuteli Belediyespor’u tebrik etti.

Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 10 maç sonunda 21 puan ile 4’üncü sırada yer alırken, Ürgüp spor, 22 puan ile zirvede yer aldı.

