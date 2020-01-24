YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Voleybol: Haftanın programı

Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. hafta maçları oynanacak

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

16.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş (Burhan Felek)

26 Ocak Pazar:

15.00 Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

15.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.30 Atlasglobal Yeşilyurt-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

19.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)

19.00 VakıfBank-PTT (VakıfBank Spor Sarayı)

- AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

15.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

Yarın:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Haldun Alagaş)

14.00 Arhavi Voleybol-Spor Toto (Arhavi)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)

16.00 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası (İnegöl)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Yazar Çağrı Taner’i Samsunlu hemşehrileri yalnız bırakmadıYazar Çağrı Taner’i Samsunlu hemşehrileri yalnız bırakmadı
Eyüpsultan Belediyesi’nden kitap okuma yarışmasıEyüpsultan Belediyesi’nden kitap okuma yarışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AXA Sigorta Efeler Ligi Vestel Venus Sultanlar Ligi Voleybol Voleybol Federasyonu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Sinan Aktaş: “Erciyes’te tesisler yetersiz”

Sinan Aktaş: “Erciyes’te tesisler yetersiz”

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:21
İkindi
15:53
Akşam
18:17
Yatsı
19:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Bulvar 216 Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.