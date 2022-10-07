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Voleybol: Haftanın programı

07.10.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. hafta müsabakaları oynanacak

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)

14.00 Ziraat Bankkart-TÜRŞAD (Başkent)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Hatay Merkez)

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Develi Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Arkas Spor (Cengiz Göllü)

16.00 Altekma-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Halkbank-Spor Toto (Başkent)

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