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Voleybol hakemlerine online sınav

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.04.2020 08:58 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK), Covid-19 salgını sebebiyle uluslararası ve ulusal voleybol hakemlerine yönelik online sınav organize edecek.Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, Türkiye Voleybol Ligleri’nde görev yapan A, AB, B ve C klasman voleybol hakemleri ile klasman dışı kalanlar ve seminere katılamadığı için klasman değerlendirmesi dışında kalan hakemleri de kapsayacak sınavın, tüm hakemlerin kendi portalları üzerinden tek oturumda yapılacağını söyledi.

Voleybol hakemlerine online sınav

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK), Covid-19 salgını sebebiyle uluslararası ve ulusal voleybol hakemlerine yönelik online sınav organize edecek.
Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, Türkiye Voleybol Ligleri’nde görev yapan A, AB, B ve C klasman voleybol hakemleri ile klasman dışı kalanlar ve seminere katılamadığı için klasman değerlendirmesi dışında kalan hakemleri de kapsayacak sınavın, tüm hakemlerin kendi portalları üzerinden tek oturumda yapılacağını söyledi. Halil Dicle, “Hakemlerimizin her zaman hazır olabilmesi için Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu daha önceden de yaptığı gibi online sınav yapacak. Bu sınava, Uluslararası ve Ulusal hakemler katılacak” dedi.
29 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek ve toplam 30 dakika sürecek sınavda 25 soru sorulacağını ifade eden Halil Dicle, "Sınav sonunda alınacak not, herhangi bir belirlemeye esas teşkil etmeyecektir. Sınava katılmak, tüm hakemlerimizin kendilerini geliştirmesine yönelik olup gönüllülük esasına dayalıdır" diye konuştu.

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