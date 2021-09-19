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Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

19.09.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - OK Jedinstvo: 0 - Şampiyonluğa ulaşan Aydın ekibi, CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılmaya hak kazandı

Salon: Uğur İnan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Vlademir Stojanac

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Nicoletti, Güldeniz Önal, Szakmary​​​​​​​, Aslıhan Kılıç, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme)

OK Jedinstvo: Tica, Jonjev, Tamara Miljevic, Kackarevic, Maria Miljevic, Osmajic (Medved, Nedeljkovic, Milanovic, Rodic)

Setler: 25-19, 25-17, 25-15

Süre: 67 dakika (22, 24, 21)

Kadınlar Balkan Kupası finalinde Sırbistan ekibi OK Jedinstvo'yu 3-0 yenen Aydın Büyükşehir Belediyespor, organizasyonu şampiyon tamamladı.

Aydın ekibi bu sonuçla, CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılmaya da hak kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor takımına kupası, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz ile Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından verildi.

Öte yandan, kupanın üçüncülük maçında ise Romanya temsilcisi CSO Voluntari 2005, Yunanistan ekibi Aris'i 3-0 mağlup etti.

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