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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

BURSA HABERLERİ  | 26.09.2020 20:59 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson, Wilhite, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Nezir)

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım)

Setler: 17-25, 17-25, 17-25

Süre: 72 dakika (27, 23, 22)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

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