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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.09.2020 17:01 | Son Güncelleme

Sistem9 Yeşilyurt: 2 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Derya Güç, Ece Hocaoğlu, Sude Demirel, İrem Kaya, Aybüke Çetinay)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams, Aslıhan Kılıç (Pınar Atasever, Ezgi Dağdelenler, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 28-26, 23-25, 11-25, 25-22, 12-15

Süre: 129 dakika (32, 28, 22, 29, 18)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 mağlup etti.

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