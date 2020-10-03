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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 03.10.2020 15:18 | Son Güncelleme

İlbank: 3 - Sarıyer Belediyespor: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Erginay

İlbank: Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Ezgi Arslan, Jack, Mori (Ceren Önal, Birgül Parlak, Tuğçe Öcal)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Bashnakova, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, İrem Cor, Şeyma Nur Akbulut, Merve İkbal Albayrak, Gizem Düzeltir, Yaren Hatipoğlu)

Setler: 25-19, 22-25, 25-15, 25-17

Süre: 108 dakika (25, 30, 25, 28)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında İlbank, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

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Cankaya
Öz Vatan Eczanesi
Yenimahalle
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