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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AYDIN HABERLERİ  | 13.10.2020 19:20 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams (Pınar Atasever)

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Chiaka, Jordan, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Hande Baladin)

Setler: 14-25, 25-20, 18-25, 18-25

Süre: 110 dakika (22, 29, 31, 28)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA’ya 3-1 mağlup oldu.

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Karabulut Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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