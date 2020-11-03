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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.11.2020 19:12 | Son Güncelleme

Sarıyer Belediyespor: 1 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: Orman Fakültesi

Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Gül

Sarıyer Belediyespor: İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova, Mısra Aşçı, Rigdon (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, İrem Çor, Miniriye Vatansever, Gizem Diriltir, Şeyma Akbulut, Yaren Hatipoğlu, Strumilo)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams, Aslıhan Kılıç (Pınar Atasever, Pelin Özkılıççı, Berra Eren)

Setler: 19-25, 25-23, 18-25, 23-25

Süre: 106 dakika (22, 30, 23, 31)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

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