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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 22.11.2020 15:23 | Son Güncelleme

İlbank: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Meryem Tekol Pelenk

İlbank: Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Mambru, Ezgi Arslan, Jack, Mori (Ceren Önal, Birgül Parlak, Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Yağmur Karaoğlu)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues, Hande Korkut (Pınar Atasever, Pelin Özkılıççı, Berra Eren, Ecem Alıcı)

Setler: 18-25, 22-25, 24-26

Süre: 93 dakika (28, 29, 36)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

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