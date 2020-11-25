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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 25.11.2020 16:56 | Son Güncelleme

İlbank: 3 -Beşiktaş: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Aysim Erginay

İlbank: Mori, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan (Ceren Önal, Yaprak Erkek, Eylül Karadaş, Ceren Çınar, Yasemin Özel)

Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Ezgi Derin Taşdemir, Bengisu Aygün, Seray Altay (Erce Kasapoğlu, Ece Günesen, Göknur Silen)

Setler: 25-17, 25-21, 25-16

Süre: 73 dakika (23, 27, 23)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 11. hafta erteleme maçında İlbank, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

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