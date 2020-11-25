Salon: TVF Başkent
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Aysim Erginay
İlbank: Mori, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan (Ceren Önal, Yaprak Erkek, Eylül Karadaş, Ceren Çınar, Yasemin Özel)
Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Ezgi Derin Taşdemir, Bengisu Aygün, Seray Altay (Erce Kasapoğlu, Ece Günesen, Göknur Silen)
Setler: 25-17, 25-21, 25-16
Süre: 73 dakika (23, 27, 23)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 11. hafta erteleme maçında İlbank, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.