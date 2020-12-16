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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AYDIN HABERLERİ  | 16.12.2020 18:20 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Fenerbahçe: 3

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Ezgi Bektaş, Aslıhan Kılıç, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues (Pınar Atasever, Pelin Özkılıççı, Berra Eren, Eylül Akarçeşme, Anthi)

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti)

Setler: 25-23, 16-25, 16-25, 11-25

Süre: 108 dakika (30, 26, 28, 24)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Aydın Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:09
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Gökçe Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Başak Eczanesi
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