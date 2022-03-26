Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihan Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Pelin Özkılıçcı, Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı, Merve Nur Öztürk)

VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu, Gabi, Haak, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz)

Setler: 21-25, 16-25, 19-25

Süre: 76 dakika (28, 23, 25)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.



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