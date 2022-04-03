Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu, Aylin Acar)

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Dikmen (Dilek Kınık, Simay Gazi, Elif Boran, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut, Işıl Öz)

Setler: 22-25, 25-15, 25-13, 25-21

Süre: 93 dakika (23, 23, 22, 25)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında VakıfBank, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 24. galibiyetini alan VakıfBank, normal sezonu lider tamamladı. 15. yenilgisini yaşayan Kuzeyboru ise 8. sırada yer aldı.



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