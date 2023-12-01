Voleybol nasıl yazılır? Voleybol mu valeybol mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelime dağarcığındaki zenginliğin birden fazla nedeni vardır. Bu nedenlerden biri de Türkçedeki yabancı kökenli kelimelerin çokluğudur. Ayrıca bu nedenler dışında bir kelimenin birden fazla anlama ve eş anlamlı kelimeye karşılık gelmesi ve birleşik türde kelimelerin varlığı kabul edilmiştir. Yazım hatası yapılmasını engelleyebilmek için Türkçe yazım kurallarına uyulması önemlidir.

Türk Dil Kurumu (TDK) İngilizce dilinden dilimize geçmiş olan voleybol kelimesi için isim türünde tek bir tanım yapmıştır. Voleybol TDK’nın (Türk Dil Kurumu’nun) resmi internet sayfasında yer alan Türkçe sözlükte şu tanım ile yer alır:

Altışar kişilik iki farklı takım arasında bir alan ortasında gerilmiş bir ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak ve elle oynanması oyunu.

Voleybol kelimesinin telaffuzu ve yazımı aynı şekildedir. Türk Dil Kurumu’nda bu kelimenin doğru yazımı voleybol olarak ifade edilmiştir.

Voleybol mu valeybol mu?

Eş anlamlısı uçan top olarak kabul edilmiş olan voleybol yazımı en sık karıştırılan yabancı kökenli kelimeler arasında yer alır. Orijinal dili olan İngilizce de bu kelime volley ball olarak yazılır. Türkçede ise doğru yazımı voleybol olarak kabul edilmiştir. Halk arasındaki günlük konuşmalarda bu kelime bazen valeybol ya da valeybal olarak da telaffuz edilebilmektedir. Bu telaffuz biçimi yanlıştır. Ancak bu kelimeyi bu şekilde telaffuz eden kişiler yazarken de aynı şekilde yazar. Ancak bu şekilde yazım yanlışı yapılmış olur.

Türkçe yazım kurallarına göre voleybol doğru yazılışı “voleybol” şeklinde olmalıdır. Başka şekilde yazımı yazım hatası kabul edilir. Bu kelimenin doğru ve yanlış kullanımlarına örnek bazı cümleler şunlardır:

Doğru: Biz düzenli olarak her ay aynı kişilerle voleybol oynarız.

Yanlış: Ben valeybolu en son ortaokuldayken yaz tatilinde oynamıştım.







