Voleybol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftasında tek maç yapılırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta oynanan 5 müsabakayla başladı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Eczacıbaşı VitrA-Karayolları: 3-0
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Spor Toto-İnegöl Belediyespor: 3-0
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne: 3-0
Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol: 3-0
Ziraat Bankası-Halkbank: 3-2
Okuyucu Yorumları 0 yorum