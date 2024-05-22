Voleybol Uluslar Ligi’nde ilk hafta bitti! İşte öne çıkanlar!

Her sene izlerken heyecanımızın doruklara ulaştığı Voleybol Uluslar Ligi, ilk haftasında çekişmeli oyunlara ev sahipliği yaptı.
Antalya'da oynanan açılış maçında Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Setler 25-14, 25-20 ve 25-22 sonuçlandı. Bu galibiyetle Hollanda, turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.
Antalya'nın ev sahipliğini yaptığı ve 81 dakika süren maçta İtalya, Polonya'ya karşı 3-0 yenildi.
Rio De Janeiro'da gerçekleşen maç, toplamda 63 dakika sürdü. Setler sırasıyla 5-15, 25-16 ve 25-14 şeklindeydi.
Lige mağlubiyetle başlayan Türkiye, Japonya'ya mağlup oldu. 3-2 biten maçta her zamanki gibi Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt, ön planda olan isimler oldu.
14 Mayıs Salı
Hollanda - Bulgaristan: 3-0
Çin - Güney Kore: 3-0
Polonya - İtalya: 3-0
15 Mayıs Çarşamba
Brezilya - Kanada: 3-1
Almanya - Fransa: 3-0
Japonya - Türkiye: 3-2
ABD - Tayland: 3-1
16 Mayıs Perşembe
Dominik Cumhuriyeti - Sırbistan: 3-1
İtalya - Almanya: 3-1
Japonya - Bulgaristan: 3-0
Brezilya - Güney Kore: 3-0
Türkiye - Hollanda: 3-1
ABD - Çin: 3-1
17 Mayıs Cuma
Kanada - Dominik Cumhuriyeti: 3-0
Japonya - Almanya: 3-0
Polonya - Fransa: 3-0
İtalya - Bulgaristan: 3-0
Sırbistan - Tayland: 3-0
Kanada - Çin: 3-1
18 Mayıs Cumartesi
Brezilya - ABD: 3-1
Polonya - Hollanda: 3-0
Fransa - Bulgaristan: 3-1
İtalya - Türkiye: 3-1
Çin - Sırbistan: 3-1
Dominik Cumhuriyeti - Güney Kore: 3-0
19 Mayıs Pazar
Kanada - Tayland: 3-1
Hollanda - Almanya: 3-1
Brezilya - Sırbistan: 3-0
Polonya - Japonya: 3-0
ABD - Dominik Cumhuriyeti: 3-0
Türkiye - Fransa: 3-0
Güney Kore - Tayland: 3-1