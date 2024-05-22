Voleybol Uluslar Ligi’nde ilk hafta bitti! İşte öne çıkanlar!

Voleybol Uluslar Ligi, bu sene de heyecanlı geçecek gibi görünüyor.



Her sene izlerken heyecanımızın doruklara ulaştığı Voleybol Uluslar Ligi, ilk haftasında çekişmeli oyunlara ev sahipliği yaptı.

Ligin açılış maçında Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.



Antalya'da oynanan açılış maçında Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Setler 25-14, 25-20 ve 25-22 sonuçlandı. Bu galibiyetle Hollanda, turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Devamında ise Polonya ve İtalya sahaya çıktı ve İtalya, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Antalya'nın ev sahipliğini yaptığı ve 81 dakika süren maçta İtalya, Polonya'ya karşı 3-0 yenildi.

Çin ve Güney Kore'nin oynadığı maçta Çin, 3-0 ile rakibini yenmeyi başardı.



Rio De Janeiro'da gerçekleşen maç, toplamda 63 dakika sürdü. Setler sırasıyla 5-15, 25-16 ve 25-14 şeklindeydi.

15 Mayıs Çarşamba günü Brezilya, Kanada'yı 3-1 yendi. Türkiye ise Japonya'ya 3-2 yenildi.



Lige mağlubiyetle başlayan Türkiye, Japonya'ya mağlup oldu. 3-2 biten maçta her zamanki gibi Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt, ön planda olan isimler oldu.

Takımların ilk hafta sergiledikleri performansın ardından puan tablosu ise şöyle:

14 Mayıs Salı

Hollanda - Bulgaristan: 3-0

Çin - Güney Kore: 3-0

Polonya - İtalya: 3-0

15 Mayıs Çarşamba

Brezilya - Kanada: 3-1

Almanya - Fransa: 3-0

Japonya - Türkiye: 3-2

ABD - Tayland: 3-1

16 Mayıs Perşembe

Dominik Cumhuriyeti - Sırbistan: 3-1

İtalya - Almanya: 3-1

Japonya - Bulgaristan: 3-0

Brezilya - Güney Kore: 3-0

Türkiye - Hollanda: 3-1

ABD - Çin: 3-1

17 Mayıs Cuma

Kanada - Dominik Cumhuriyeti: 3-0

Japonya - Almanya: 3-0

Polonya - Fransa: 3-0

İtalya - Bulgaristan: 3-0

Sırbistan - Tayland: 3-0

Kanada - Çin: 3-1

18 Mayıs Cumartesi

Brezilya - ABD: 3-1

Polonya - Hollanda: 3-0

Fransa - Bulgaristan: 3-1

İtalya - Türkiye: 3-1

Çin - Sırbistan: 3-1

Dominik Cumhuriyeti - Güney Kore: 3-0

19 Mayıs Pazar

Kanada - Tayland: 3-1

Hollanda - Almanya: 3-1

Brezilya - Sırbistan: 3-0

Polonya - Japonya: 3-0

ABD - Dominik Cumhuriyeti: 3-0

Türkiye - Fransa: 3-0

Güney Kore - Tayland: 3-1





