YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Ayata, Mehmet Topal

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Fatma Demir)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Semra Özer, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Cansu Akyıldız, Arelya Karasoy, Hande Korkut, Berra Eren)

Setler: 10-25, 4-25, 12-25

Süre: 54 dakika (19, 16, 19)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Özel okullarda erken kayıt dönemi başladıÖzel okullarda erken kayıt dönemi başladı
Kartal Belediyesinden Elazığ ve Malatya’ya yardım eliKartal Belediyesinden Elazığ ve Malatya’ya yardım eli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Büyükşehir Belediyespor Beylikdüzü Voleybol İhtisas Vestel Venus Sultanlar Ligi Voleybol

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:21
İkindi
15:55
Akşam
18:19
Yatsı
19:42

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.