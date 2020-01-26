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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

BURSA HABERLERİ  | 26.01.2020 21:36 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyespor: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Atkinson, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Aybüke Özdemir, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Seda Menekşe)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Natalia, Lloyd, Ergül Eroğlu (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Gibbemeyer)

Setler: 28-26, 18-25, 18-25, 15-25

Süre: 108 dakika (33, 26, 23, 26)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Eczacıbaşı VitrA Nilüfer Belediyespor Vestel Venus Sultanlar Ligi Voleybol

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