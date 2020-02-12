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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.02.2020 20:23 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları: 3 - Nilüfer Belediyespor: 1

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Büşra Kılıçlı, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Nursevil Gökbudak, Aelbedrcht)

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak, Buse Ünal, Reusseaux, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Seda Menekşe, Elif Uzun, Aybüke Özdemir)

Setler: 25-21, 25-19, 21-25, 25-14

Süre: 109 dakika (27, 28, 29, 25)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
16. hafta Nilüfer Belediyespor Türk Hava Yolları Vestel Venus Sultanlar Ligi Voleybol

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