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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

AYDIN HABERLERİ  | 08.03.2020 16:41 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Türk Hava Yolları: 0

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Selin Hazal Arifoğlu, Planinsec, Meryem Boz, Duygu Düzceler, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu)

Türk Hava Yolları: Havlickova, Şeyma Ercan, Özge Kınasts Kırdar, Büşra Şahin, Aelbrect, Lynn (Berin Yıldırım, Büşra Kılıç, Yasemin Özel, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ada Germen, Özgenur Yurtdagülen)

Setler: 25-18, 25-17, 25-20

Süre: 85 dakika (26, 28, 31)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Büyükşehir Belediyespor Türk Hava Yolları Vestel Venus Sultanlar Ligi Voleybol

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Öğle
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İkindi
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Akşam
19:16
Yatsı
20:31

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Ozan Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
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Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
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