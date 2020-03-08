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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.03.2020 17:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Opet: 3 - PTT: 0

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Çevik

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Thompson, Dicle Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, İpar Kurt)

PTT: Janset Erol, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler (Ceren Önal, Seda Aslanyürek, Ceren Baysal)

Setler: 25-15, 25-12, 25-19

Süre: 70 dakika (24, 21, 25)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, PTT'yi 3-0 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Opet PTT Vestel Venus Sultanlar Ligi Voleybol

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