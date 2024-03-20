Voleybol Yıldızlar Türkiye Birinciliği, Sivas’ta başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Voleybol Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği başladı. Taha Akgül Spor Salonu’nda start alan şampiyonaya 16 takımdan 350 sporcu katılım sağlıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ile federasyon yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

“TÜRKİYE’NİN EN ÜST TAKIMLARI SİVAS’TA”

Bugün sabah başlayan maçlar hakkında açıklama yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Temsilcisi Tarık Biçer, Sivas’ın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi. Biçer, “İlimizde Ortaokullar Arası Türkiye Şampiyonası yapılmakta. 20-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Son 2 gün çapraz eşleşmelerle Türkiye birincisi ilimizde belli olacak. İlimizde gelen takım sayısı 8 kız 8 erkek olarak on 16 takım ter dökecek. Kız takımlar Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda, erkek takımları da Taha Akgül Spor Salonu’nda mücadelelerine devam edecek. İlimizde böyle bir organizasyon yapılması tabii hem ekonomik olarak hem görsel olarak hem de sosyal olarak bizler için çok önemli. Nihayetinde buradan çıkacak takım takım Türkiye birinci unvanına sahip olacak. Biz Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Voleybolu İl Temsilciliği ve Federasyonumuzu temsilen bizler olmak üzere elimizden geldiği kadar misafirlerimizi burada hoş tutmaya, kültürel alanda Sivas’ımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Organizasyonumuz sağlıklı bir şekilde çok yürüyor. Hiçbir eksiğimiz de yok. Herkes de memnun. Bütün voleybol severleri de salonumuza davet ediyoruz. Yıldızlar grubunda Türkiye’nin en üst takımları burada. İstanbul’dan takımlar burada. Bursa’dan takımlar burada. Şu anda voleybolla ilgili alt yapısına yatırım yapan takımların hemen hepsi burada. Sivas’ta onları da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Heyecan dolu müsabakalar, 24 Mart Pazar günü sona erecek.

