YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Voleybol Yıldızlar Türkiye Birinciliği, Sivas’ta başladı

Voleybol Yıldızlar Türkiye Birinciliği, Sivas’ta başladı

İHA İHA
20.03.2024 14:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği, 350 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Voleybol Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği başladı. Taha Akgül Spor Salonu’nda start alan şampiyonaya 16 takımdan 350 sporcu katılım sağlıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ile federasyon yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

“TÜRKİYE’NİN EN ÜST TAKIMLARI SİVAS’TA”

Bugün sabah başlayan maçlar hakkında açıklama yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Temsilcisi Tarık Biçer, Sivas’ın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi. Biçer, “İlimizde Ortaokullar Arası Türkiye Şampiyonası yapılmakta. 20-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Son 2 gün çapraz eşleşmelerle Türkiye birincisi ilimizde belli olacak. İlimizde gelen takım sayısı 8 kız 8 erkek olarak on 16 takım ter dökecek. Kız takımlar Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda, erkek takımları da Taha Akgül Spor Salonu’nda mücadelelerine devam edecek. İlimizde böyle bir organizasyon yapılması tabii hem ekonomik olarak hem görsel olarak hem de sosyal olarak bizler için çok önemli. Nihayetinde buradan çıkacak takım takım Türkiye birinci unvanına sahip olacak. Biz Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Voleybolu İl Temsilciliği ve Federasyonumuzu temsilen bizler olmak üzere elimizden geldiği kadar misafirlerimizi burada hoş tutmaya, kültürel alanda Sivas’ımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Organizasyonumuz sağlıklı bir şekilde çok yürüyor. Hiçbir eksiğimiz de yok. Herkes de memnun. Bütün voleybol severleri de salonumuza davet ediyoruz. Yıldızlar grubunda Türkiye’nin en üst takımları burada. İstanbul’dan takımlar burada. Bursa’dan takımlar burada. Şu anda voleybolla ilgili alt yapısına yatırım yapan takımların hemen hepsi burada. Sivas’ta onları da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
Heyecan dolu müsabakalar, 24 Mart Pazar günü sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Akülü araba verseniz de oy vermem" diyen vatandaşa akülü araç"Akülü araba verseniz de oy vermem" diyen vatandaşa akülü araç
Valilik uyardı: zirai don 3 gün sürecekValilik uyardı: zirai don 3 gün sürecek
Rize’de trafik kazası: 2 yaralıRize’de trafik kazası: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 20 Mart Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:28
Öğle
12:44
İkindi
16:09
Akşam
18:51
Yatsı
20:09

Sivas Nöbetçi Eczaneler20 Mart Çarşamba

Büşra eczanesi
Yildizeli
Emre eczanesi
Zara
Umut sifa eczanesi
Hafik
Şahin eczanesi
Merkez
Özlem eczanesi
Gurun
Süha eczanesi
Merkez
Vefa eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.