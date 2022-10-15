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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi

15.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Altekma: 0

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Radke, Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Halit Kurtuluş)

Altekma: Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Bezerra, Tatarov, Emin Gök, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin, Selman Ateş)

Setler : 25-20, 25-23, 25-20

Süre : 85 dakika (28, 32, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yendi.

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