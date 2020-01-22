YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Voleybolda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Arelya Karasoy ile anlaştı

Voleybolda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Arelya Karasoy ile anlaştı

AYDIN HABERLERİ  | 22.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Voleybolda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Arelya Karasoy ile anlaştı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ta forma giyen Arelya Karasoy ile anlaştı.

Aydın ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma imzalayan 23 yaşındaki pasör Arelya Karasoy, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Karasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Tüm yüreğimle sahada mücadele edeceğim. Çok heyecanlıyım, Ege'ye geldim. Ben de Egeliyim. Hedefim takımımla yapabileceğimiz en iyi dereceyi yapmak. Avrupa'ya gidip, yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Belediye sordu, Efeler halkı cevapladıBelediye sordu, Efeler halkı cevapladı
Evini benzin döküp ateşe vermişEvini benzin döküp ateşe vermiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aydın büyükşehir belediyspor Beşiktaş Pasör transfer Voleybol

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Karaca için fidan diktiler

Karaca için fidan diktiler

Aydın Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:13
Öğle
13:25
İkindi
16:04
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Ege Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Cihan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın’da 10 yıl ardan sonra 2. pankart krizi

Aydın’da 10 yıl ardan sonra 2. pankart krizi

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.