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Voleybolda "Evinin Sultanları", İzmir'deki turnuvada sahaya çıkacak

03.03.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybolda "Evinin Sultanları", İzmir'deki turnuvada sahaya çıkacak

İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ev hanımları ile çalışan kadınlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla düzenlenen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası'nın İzmir ayağı, hafta sonu Foça ilçesinde gerçekleştirilecek.

11 Eylül Reha Midilli Spor Salonu'nda 5 Mart Cumartesi günü başlayacak organizasyonda +31 yaş kategorisinde 9, +37 yaş kategorisinde ise 4 takım mücadele edecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasıyla yapılacak turnuva, 6 Mart Pazar günü final müsabakasıyla tamamlanacak.

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İzmir Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:34
Öğle
13:28
İkindi
16:40
Akşam
19:13
Yatsı
20:28
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

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