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Voleybolda gülen taraf Haliliye oldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.09.2020 13:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Efeler Ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, ligin 5’inci haftasında yüzleri güldürdü.

Şanlıurfa’nın Efeler Ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, ligin 5’inci haftasında yüzleri güldürdü. Urfa ekibi evinde ağırladığı Solhan Sporu 3-2 mağlup etti.
Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı Efeler Liginde ilk galibiyetini alarak ‘bu yarışta ben varım’ dedi. Ligin 5’inci haftasında Bingöl ekibi Solhan’ı evinde ağırlayan Haliliye Belediyespor maçı 3-2’lik skorla alarak rakibi eli boş gönderdi. Karşılaşmayı 25-18,22-25,21-25,25-21,15-12’lik setlerle kazanan Urfa ekibi bu skorla ligde ilk galibiyetini almış oldu.
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, bu maçın kendileri için bir kırılma noktası olduğunu belirterek,“Lige çok kötü başladık. Dört hafta üst üste mağlubiyet aldık. Takımımız bu değildi. Bu maç bizim için kırılma maçıydı. Bu takım inandığı zaman başaramayacağı bir şeyin olmadığını bugün bize gösterdi. Hepimiz bu takımın arkasında olacağız. Bütün Şanlıurfa’yı da yanımızda istiyoruz. Biz bu lige renk katacağımızı söylüyoruz. Yenemeyeceğimiz hiçbir takım yoktur, yeter ki inanalım. Bu maç kırılma noktasıydı. İnşallah bundan sonra zaferler gelmeye devam edecek, Şanlıurfa bizi izlemeye devam etsin” diye konuştu.

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