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Voleybolda Yunusemre’nin rakipleri belli oldu

MANİSA HABERLERİ  | 23.11.2020 14:09 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor’un voleybolda yıldız kızlar ve küçük kızlarda lig heyecanı başlıyor.

Yunusemre Belediyespor’un voleybolda yıldız kızlar ve küçük kızlarda lig heyecanı başlıyor. Küçük kızlar kategorisinde lig maçları Aralık ayında başlarken; yıldız kızların ilk maçı ise Ocak ayında yapılacak.
Voleybolda 2020-2021 sezonunda mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor’un rakipleri belli oldu. Yeni sezonda ter dökecek olan yıldız kızlar ve küçük kızların maç takvimi açıklandı. Küçük kızların ilk maçı Aralık ayında yapılacak. Yıldız Kızlar için ise ilk düdük ocak ayında çalacak. Küçük Kızlar kategorisinde ligde B grubunda mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor’un rakipleri Saruhanlı Belediyespor, Manisa BBSK ve Celal Bayar Üniversitesi oldu. Küçük kızlar ilk maçını 5 Aralık 2020 Cumartesi günü Manisa BBSK ile yapacak. Yıldız Kızlar 2020- 2021 sezonunda A grubunda Turgutlu Belediyespor, Somaspor ve Seramiksan Spor Kulübü ile mücadele edecek. 7 Ocak 2021 başlayacak olan ligde Yunusemre Belediyespor ilk maçında deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak.

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