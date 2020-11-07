YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Volkan Bayarslan 13. kez Kayserispor maçı yönetecek

Volkan Bayarslan 13. kez Kayserispor maçı yönetecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.11.2020 09:09 | Son Güncelleme

Süper Lig hakemi Volkan Bayarslan, Kayserispor’un 13.kez maçında düdük çalacak.Hes Kablo Kayserispor ile Hatayspor arasında yarın oynanacak olan maçın orta hakemi olarak atanan Volkan Bayarslan, Kayserispor’un 13.

Volkan Bayarslan 13. kez Kayserispor maçı yönetecek

Süper Lig hakemi Volkan Bayarslan, Kayserispor’un 13.kez maçında düdük çalacak.
Hes Kablo Kayserispor ile Hatayspor arasında yarın oynanacak olan maçın orta hakemi olarak atanan Volkan Bayarslan, Kayserispor’un 13. kez, Hatayspor’un ise 5.kez maçını yönetecek. İlk kez Kayserispor ile Hatayspor arasındaki bir maçı yönetecek olan Volkan Bayarslan’ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın 4. Hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi, bugüne kadar 256 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 114 kez ev sahibi takım 81 kez deplasman takımı kazandı. 61 müsabakada ise beraberlik bozulmadı. Volkan Bayarslan bu maçlarda 1002 kez sarı kart 54 kez kırmızı kart çıkardı. Volkan Bayarslan’ın yönettiği 12 maçta Kayserispor 5 galibiyet 2 beraberlik 5 yenilgi aldı. Voılkan Bayarslan’ın yönettiği 4 maçta Hatayspor, 2 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti.
Volkan Bayarslan’ın yönettiği maçlarda Kayserispor’un oynadığı futbol ve elde ettiği sonuçlar şöyle:
Akhisarspor-Kayserispor 0-0
Altay-Kayserispor 1-2
Y.Malatyaspor-Kayserispor 3-2
Darıca GB-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Gençlerbirliği 0-2
Kayserispor-Ankaraspor 1-0
Kayserispor-Karşıyaka 2-1
Giresunspor-Kayserispor 0-0
Konyaspor-Kayserispor 3-0
Kayserispor-Elazığspor 1-3
Mersin İY-Kayserispor 1-2
Kayserispor-Gaziantepspor 2-1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:27
İkindi
15:14
Akşam
17:39
Yatsı
18:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
DoktorÖZ Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Özkırış:
DoktorÖZ Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Özkırış:
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.