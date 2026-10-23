Volkan Demirel’den Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken çıkış! 'Muhakkak oynamalı'

Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel, Galatasaray derbisi öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Levent Mercan ve Oğuz Aydın hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Demirel'in derbi için oluşturduğu ilk 11 de dikkat çekti.

"MUHAKKAK OYNAMASI LAZIM..."

Kısa paslar youtube kanalında konuşan yorumcu Volkan Demirel, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray karşısında forma giymesinin psikolojik açıdan önemli olduğunu vurguladı. Milli futbolcunun eski takımına gol atması durumunda hakkındaki tartışmaların sona erebileceğini belirten Demirel, şu ifadeleri kullandı:

“Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan geldiği için bu maç muhakkak oynaması lazım. Bak, bunlar psikolojik taraflardır. O sahaya çıkması lazım Kerem'in. Kerem Galatasaray'a bir gol atar, bütün her şey unutulur. Bunlar psikolojik üstünlüktür.”

LEVENT MERCAN VE KANTE İÇİN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ

Fenerbahçe'de Levent Mercan'ın orta sahada değerlendirilmesi gerektiğini savunan Volkan Demirel, genç futbolcuyla daha önce çalıştığını hatırlattı. Mercan'ın N'Golo Kante ile yan yana oynamasının takıma farklı özellikler kazandırabileceğini belirten Demirel, şu sözlerle önerisini dile getirdi:

“Ben 18-19 yaşında Levent Mercan ile çalıştım. Biz Levent'i 8 numara oynatıyorduk. Bu Levent'i al, Kanté ile beraber yan yana koy, bak başka bir şeye evrilir orta saha... Levent çalım atar, yön değiştirir, al ver yapar, dribbling yapar, şut atar.”

VOLKAN DEMİREL'İN DERBİ 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Demirel'in tercih ettiği kadro da dikkat çekti. Tecrübeli isim, sarı-lacivertlilerin sahaya şu ilk 11'le çıkabileceğini düşündüğünü ortaya koydu:

Ederson; Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan; Kante, Guendouzi; Oğuz Aydın, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu; Lukaku.

NENE VE İSMAİL KARTAL DEĞERLENDİRMESİ

Volkan Demirel, Dorgeles Nene'nin Fenerbahçe'deki kullanımına ilişkin de soru işaretlerini dile getirdi. Eyüpspor karşısında alınan 8-0'lık galibiyette Nene'nin oynatılmamasının ardından Şampiyonlar Ligi maçında kurtarıcı olarak sahaya sürülmesini değerlendiren Demirel, eleştiri amacı taşımadığının altını çizdi:

“Nene'yi 8-0 biten Eyüpspor karşılaşmasında sahaya sürmeyip ardından çıkılan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kurtarıcı gözüyle oyuna sokuyorsun. İsmail Hoca'yı son derece severim, bu ifadeleri kesinlikle eleştiri kastıyla kullanmıyorum. Sadece aklıma takıldığı için paylaşıyorum.”

OĞUZ AYDIN İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Fenerbane de değinen Demirel, şu ifadeleri kullandı:hçe'de son haftalardaki performansıyla öne çıkan Oğuz Aydın'ı değerlendiren Demirel, oyuncunun takımın en başarılı isimlerinden biri olduğunu söyledi. Oğuz'un oyundan alınmasının taraftar üzerindeki etkisi

“Bana göre Oğuz Aydın bu sezon Fenerbahçe'nin en başarılı ismi. Zaten son 2-3 karşılaşmadır harika bir performans sergiliyor. Taraftar onun oyundan alınmasını hiç beklemiyor. Tam o an Oğuz'u kenara çekince, zaten soğuk olan havaya bir de kar yağdırmış gibi oluyorsun.”