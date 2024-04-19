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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in ilginç kombini sosyal medyayı salladı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.04.2024 11:23
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, son paylaşımıyla gündeme geldi. Ayna selfiesi yapan Demirel, ilginç kombiniyle dikkat çekti. Sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in ilginç kombini sosyal medyayı salladı!

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever ile 2010 yılında evlenmişti.

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"HER HALİYLE GÜZEL"

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Zeynep Sever Demirel bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Instagram hesabından Ayna selfiesi yaptığı pozlarını paylaşan ünlü ismin kombini dikkat çekti.

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Sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme "Tarzı bayağı ilginç olmuş", "Her haliyle güzel", "Tarzı biraz farklı geldi" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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