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Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son halini paylaştı! Yeni hali görenleri şaşırttı... Pozları sosyal medyayı salladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.04.2024 09:48
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Yıllar geçmesine rağmen herkesin oldukça ilgiyle izlediği Avrupa Yakası dizisinde Yaprak karakterine hayat veren Hale Caneroğlu, yıllar sonraki haliyle gündeme geldi. Oyuncu son olarak Instagram hesabından son halini paylaştı. Sosyal medyada beğeni yağdı.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son halini paylaştı! Yeni hali görenleri şaşırttı... Pozları sosyal medyayı salladı

Avrupa Yakası dizisi halen daha ilgiyle izleniyor. Yediden yetmişe herkesin severek izlediği dizi, yayın tarihinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

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Sevilen dizinin oyuncuları da zaman zaman son halleriyle gündeme geliyor. Dizide Yaprak karakterine hayat veren Hale Caneroğlu, yıllar sonraki haliyle gündeme geldi.

haleeee

SON HALİNE BEĞENİ GELDİ

Dizide derginin moda editörü Yaprak olarak boy gösteren ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Hale Caneroğlu Instgaram hesabından paylaştığı son pozlarıyla gündeme geldi.

yaprakkkkk

Ünlü oyuncunun değişimi görenleri çok şaşırtırken oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yapıldı.

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Oyuncuya, "Çok güzelsin", "Her geçen yıl daha güzelleşiyorsun", "Tarzını ve seni çok beğeniyorum" gibi yorumlar yapıldı.


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Hale Caneroğlu sosyal medya Oyuncu
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