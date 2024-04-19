Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son halini paylaştı! Yeni hali görenleri şaşırttı... Pozları sosyal medyayı salladı

Avrupa Yakası dizisi halen daha ilgiyle izleniyor. Yediden yetmişe herkesin severek izlediği dizi, yayın tarihinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Sevilen dizinin oyuncuları da zaman zaman son halleriyle gündeme geliyor. Dizide Yaprak karakterine hayat veren Hale Caneroğlu, yıllar sonraki haliyle gündeme geldi.

SON HALİNE BEĞENİ GELDİ

Dizide derginin moda editörü Yaprak olarak boy gösteren ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Hale Caneroğlu Instgaram hesabından paylaştığı son pozlarıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun değişimi görenleri çok şaşırtırken oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yapıldı.

Oyuncuya, "Çok güzelsin", "Her geçen yıl daha güzelleşiyorsun", "Tarzını ve seni çok beğeniyorum" gibi yorumlar yapıldı.







